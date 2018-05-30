РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Наталья Оспинникова из Твери стала победителем чемпионата по банному мастерству «Красная жара», который прошел в среду в Подольске, за победу боролись банщики Центрального федерального округа (ЦФО), передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В банно‑оздоровительном комплексе «Бани Алексеева» Подольска в среду проходил чемпионат ЦФО по банному мастерству «Красная жара». Всего за звание лучшего банщика боролись 12 человек, им нужно было рассказать о себе, своей технике и показать мастерство в парной. Члены жюри следили за процессом парения по видеотрансляции.

«По результатам чемпионата места распределились следующим образом: первое место и звание победителя чемпионата «Красная жара» получила Наталья Оспинникова из Твери; второе место завоевал Андрей Тимкин, который представлял Рублевские Бани, а третье – Максим Булаткин из Орла», – сказал один из организаторов чемпионата.

В Подольске подобный чемпионат проводился впервые, а победитель будет представлять ЦФО уже на Всероссийском чемпионате банщиков, который пройдет летом. Подольск на чемпионате представлял сотрудник банно‑оздоровительного комплекса «Бани Алексеева» Григорий Шевченко, который является бронзовым призером состязаний по Москве и Подмосковью.

Состязания направлены на пропаганду здорового образа жизни, возрождение национальной культуры, сохранение семейных ценностей. Организатором мероприятия выступает Национальная федерация специалистов банного парения.