РИАМО – 30 мая. Спасатели МЧС в течение лета проведут более 25 тысяч тематических мероприятий и соревнований, посвященных мерам безопасности, в детских лагерях России, сообщил в среду в ходе круглого стола начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков.

В среду в Москве состоялся круглый стол, посвященный детской безопасности.

«В период каникул традиционно планируем провести более 25 тысяч тематических мероприятий и соревнований, среди которых полевые лагеря, школы безопасности «Юный пожарный», «Юный спасатель», «Юный водник», «Научись плавать». Охват этих мероприятий ежегодно порядка 2 миллионов детей», - сказал Зобков.

Он отметил, что на данный момент у МЧС России на контроле находятся почти 50 тысяч детских лагерей по всей стране.

«С начала этого года было проведено более 25 тысяч проверок и профилактических обследований объектов детского отдыха. Проведена определенная административная работа по пресечению выявленных правонарушений, в частности, к ответственности привлечены более 500 юридических и 1,3 тысячи должностных лиц в указанных учреждениях. Благодаря, в целом, принятым мерам на территории РФ устранено более 6 тысяч нарушений пожарной безопасности», - добавил Зобков.

По его словам, за последние пять лет благодаря профилактическим работам количество пожаров на объектах детского отдыха удалось сократить на 33%.