РИАМО - 30 мая. В подмосковной Балашихе устанавливают обстоятельства падения дерева на двух детей на детской площадке, специалисты приступили к исследованию состояния здоровья детей, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного комитета России по Московской области.

«30 мая 2018 года в СМИ были опубликованы сведения о том, что в Балашихе на детской площадке на девочек 11 и 12 лет из-за сильного порыва ветра упало дерево. Таким образом, малолетним причинены различные телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. В рамках проверки следователями Следственного комитета будут установлены степень тяжести причиненного вреда здоровью детей. Взяты образцы спила дерева. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.