РИАМО – 30 мая. В Дмитрове состоялся финал V Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России», лауреатами конкурса в 2018 году стали пять подмосковных проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Фестиваль-конкурс «Диво России» призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в стране, повышать интерес к путешествиям, развивать экономику регионов, выявлять удивительные места, объекты и события. В текущем году на конкурс поступило 700 заявок. В финале остались 74 проекта из 40 регионов в восьми номинациях и двух подноминациях. В итоге почетными дипломами и призами были отмечены 40 проектов.

«Московская область регулярно принимает участие в конкурсе-фестивале «Диво России», представляет уникальные работы, отражающие туристическую привлекательность региона. В прошлом году (в 2017 году - ред.) были отмечены два подмосковных проекта. В этом году лауреатами конкурса стали пять подмосковных проектов. Особенно приятно, что все победители получили призы, выполненные в технике гжель – узнаваемом народном промысле Московской области, который является частью культурного достояния России», – сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

Одним из подмосковных лауреатов в 2018 году стал детско-юношеский военно-патриотический летний лагерь «Бородино – 2017», занявший первое место в номинации «Объекты социального туризма». Фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор. Ежегодный летний лагерь» занял второе место.

В номинации «Легенды, мифы и предания» третье место заняли «Сокровища старого ратника» из Дмитровского городского округа. Лучшим в номинации «Туристские маршруты и экскурсии» стал брендовый маршрут «Подмосковные истории», а в номинации «Туристские подарки и сувениры» победила ОАО «Елочка» из города Клина.

Победители фестиваля-конкурса «Диво России» будут представлять страну на II международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво Евразии», который пройдет в Оренбурге в ноябре 2018 года.

Фестиваль прошел при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и министерства культуры Московской области. Центральная пригородная пассажирская компания осуществляла доставку организаторов и гостей до места проведения финала на комфортабельной электричке с Wi-Fi.