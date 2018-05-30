РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. В среду шестерых водителей грузовиков задержали за сброс мусора в болото в районе села Дмитровское в Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник городского отдела Госадмтехнадзора Денис Котрюхов.

«Жители села Дмитровское горокруга Красногорск сообщили в Госадмтехнадзор, что неподалеку от села, вблизи реки Истры, неизвестные лица ночью засыпают мусором вперемешку с грунтом старое реликтовое болото, а затем разравнивают площадку бульдозерами. На место выехали члены административной комиссии горокруга Красногорск, сотрудники Госадмтехнадзора и УМВД округа, общественники. Удалось блокировать выезд шести машинам. Сотрудники полиции доставили их водителей в отдел полиции для дачи объяснений. Таким образом была оперативно пресечена попытка создать несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов», – сказал Котрюхов.

Он пояснил, что все автомобили зарегистрированы на физических лиц. В административной комиссии Красногорска состоится заседание, посвященное этому вопросу. Нарушителям будет назначен штраф в размере 5 тысяч рублей каждому.

«Им будут выданы предписания на устранение нарушения. В случае, если они не уберут мусор, материал будет направлен в суд», – пояснил Котрюхов.

Он пояснил, что о сбросе мусора в неположенных местах может сообщить каждый. Один из способов – мобильное приложение «Народный инспектор», с помощью которого можно заснять момент нарушения и направить материалы в Госадмтехнадзор. Также можно позвонить в надзорное ведомство по телефону: 8(498)568-55-95.

«Главное – зафиксировать госномер автомобиля, с которого сбрасывают мусор», – подчеркнул Котрюхов.