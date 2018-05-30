РИАМО - 30 мая. Постоянное население Москвы на 1 апреля 2018 года составило 12,53 миллиона человек и увеличилось по итогам января-марта текущего года на 26,6 тысячи человек, сообщается на сайте Мосгорстата.

В Москве в первом квартале текущего года родились 30 885 человек, что на 3,6% меньше, чем за тот же период 2017 года. Число умерших за три месяца 2018 года увеличилось на 3,1% к уровню того же периода прошлого года – до 32 279 человек. При этом естественная убыль населения составила 1 394 человека против прироста 741 человек в январе-марте 2017 года.

В столице за три месяца 2018 года зарегистрировано 13 057 браков, что на 7,7% меньше, чем за тот же период 2017 года. Количество разводов за этот же период выросло на 1,8% и составило 10 778.

В Москве за три месяца 2018 года отмечено 210 случаев смерти детей в возрасте до одного года – на 11,7% больше, чем годом ранее. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии, то есть заболевания, тесно связанные со здоровьем матери. При этом показатель смертности вырос до 63,2 с 52,4 случаев на 10 тысяч родившихся.

В январе-марте 2018 года в Москву прибыли 74 968 человек, а выбыли 46 970 человек, миграционный прирост составил 27 998 человека, что в 3,3 раза превышает аналогичный уровень 2017 года. Положительное сальдо миграции сохранялось за счет притока населения из других регионов России и стран СНГ.