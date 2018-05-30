РИАМО - 30 мая. Для тушения пожала на Южнопортовой улице в Москве потребовалось сбросить с пожарного вертолета 140 тонн воды, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В среду в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Южнопортовая, дом 27. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Его потушили в 16:45.

«Экипаж пожарного вертолета Московского авиационного центра вернулся с Южнопортовой улицы, где помогал тушить пожар с воздуха. Вертолетом Ка-32А было сделано 28 сливов и сброшено на очаг возгорания 140 тонн воды», - сказал собеседник агентства.

На месте работали 19 единиц техники, 57 человек личного состава. Для тушения привлекались: пожарный поезд, вертолет Московского авиационного центра, а также поливомоечная техника комплекса городского хозяйства города Москвы.