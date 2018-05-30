РИАМО - 30 мая. В Московской области владельцы нескольких земельных участков теперь смогут получить рассрочку при оплате изменения вида разрешенного использования (ВРИ) одновременно нескольких участков (пул), говорится в сообщении министерства имущественных отношений региона.

Рассрочка по внесению платы за изменение ВРИ земельных участков действует с января 2018 года, однако до этого времени она предоставлялась по принципу «один земельный участок – одно соглашение» и в случае, если сумма услуги превышает 300 тысяч рублей.

«Собственникам, у которых несколько участков, изменение ВРИ обходится достаточно дорого и зачастую по сумме они могут не попасть под категории рассрочки, если сумма за изменение ВРИ каждого участка в отдельности менее 300 тысяч рублей. Нововведения в порядок предоставления рассрочки позволят собственнику получить рассрочку сразу на несколько участков при наличии утвержденных проекта планировки (ППТ) и проекта межевания территории (ПМТ) и таким образом оптимизировать расходы», – сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он отметил, что услугой предоставления рассрочки уже воспользовались строительные компании из Химок и Сергиево-Посадского района, а также индивидуальный предприниматель из Раменского района. На очереди – застройщики из Солнечногорского и Раменского районов. На сегодняшний день Минмособлимущество предоставило рассрочки сроком от одного до двух лет на общую сумму 60,981 миллиона рублей, при этом 13% от этой суммы уже поступило в бюджет Московской области.

Рассрочка на 6 месяцев предоставляется на суммы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, на один год – от 1 до 10 миллионов рублей, на два года – от 10 до 100 миллионов рублей, на три года – свыше 100 миллионов рублей. При этом рассрочка предоставляется на срок, не превышающий срока разрешения на строительство.

Срок рассрочки на пул земель определяется с учетом суммарного размера платы, но не превышает срока разрешения на строительство с наименьшим сроком действия.

Рассрочкой на пул земельных участков могут воспользоваться не только те собственники земель, кто получит уведомление о плате в ближайшем будущем, но и те, у кого долг перед бюджетом по плате за ВРИ возник с 1 января 2018 года.