РИАМО - 30 мая. В подмосковной Электростали начался ремонт дорог на трех участках, всего в городском округе в этом году планируют отремонтировать участки дорог общей протяженностью свыше 23 километров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Электростали 28 мая стартовали работы по ремонту дорог. Подрядная организация приступила к фрезерованию дорожного полотна на улицах Красной и Северной, 30 мая начала работы на улице Мира. Всего же в городе будут отремонтированы 36 участков дорог общей протяженностью более 23 километров», - отмечается в сообщении.

В перечень улиц, на которых планируется провести ремонт сплошным покрытием, входят и центральные, и проезды, и переулки. Некоторые дороги находятся на новых территориях «большой Электростали» - в бывшем сельском поселении Степаново.

На этот раз большую активность в выборе дорог для ремонта проявили и сами жители: по итогам голосования на портале «Добродел» и после комиссионного объезда в перечень ремонтируемых включены шесть выбранных горожанами автомобильных дорог.

В 2018 году на ремонт автомобильных дорог в Электростали выделено более 200 тысяч рублей как из областного, так и муниципального бюджетов. Все ремонтные работы должны завершиться 30 августа.

За качеством ремонта и соблюдением технологий, кроме внутреннего контроля исполнения работ, в ежедневном режиме будет следить независимая специализированная экспертная служба.

Кроме того, в Электростали в рамках программы «Светлый город» на одной из главных улиц - проспекте Ленина - планируется заменить 66 опор уличного освещения, установить 206 новых светодиодных светильников и заменить 2,5 километра устаревшего кабеля.