РИАМО - 30 мая. Московский городской суд оставил под стражей бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко до 8 августа, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«В Московском городском суде 30 мая 2018 года рассмотрено ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Захарченко», - сказал собеседник агентства

Он уточнил, что суд постановил продлить срок содержания под стражей до 8 августа 2018 года включительно.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей.