РИАМО - 30 мая. В Центральном парке подмосковного Наро-Фоминска состоялся фестиваль творческих людей #РОТОНДА_НФ, организаторами которого выступила команда активных горожан, фестиваль собрал около 200 участников и зрителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Начиналось все с акции «Сушка», с 2013 года организаторы проекта радовали горожан фотовыставками. С течением времени акция обзавелась друзьями и поддержкой, организаторы приняли участие в премии «Наше Подмосковье». Со временем решили создать новый открытый фестиваль по обмену творчеством - #РОТОНДА_НФ», - отмечается в материале.

Такое название событие получило благодаря обновлению Центрального парка Наро-Фоминска, где архитектор Владимир Обухович задумал и создал ротонду, отмечается в материале.

Главной идеей фестиваля стал обмен творчеством. Каждый желающий мог не только принести из дома готовые работы, но и сделать на месте в скетч-парке зарисовку и обменяться с другими участниками и гостями фестиваля.

Приятную атмосферу на мероприятии создавали музыканты Анна Владимирова, Мария Лаврова, Михаил Курзиков и ведущий Владимир Уланов. Выступили все желающие гости фестиваля.

Кроме того, к фестивалю был специально подготовлен арт-объект: пианино, которое расписала художник Елена Гузенкова. По окончании фестиваля пианино и декор были подарены парку и его гостям. Арт-объект располагается на ротонде, сыграть на пианино может любой желающий.