РИАМО - 30 мая. Развитие спорта в Подмосковье является одним из главных приоритетов, это позволяет региону не только растить чемпионов, но и сохранять здоровье жителей, сообщил журналистам в среду депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов.

В среду легендарный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подписал клюшки для благотворительного аукциона, который пройдет в подмосковных Химках 2 июня. Вырученные деньги пойдут в помощь детям из хосписа «Дом с маяком», в котором находятся 700 детей из Москвы и 200 ребят из Подмосковья.

«В области очень много происходит положительных моментов - и программы, и общение с жителями постоянное, строятся школы, которых нет в мире, детские садики, дорожная инфраструктура. Спорт сегодня один из главных приоритетов развития в регионе. Это не только будущие чемпионы, но это и решение социальных проблем. Прежде всего, это профилактика наркотиков, алкоголя и табака», - сказал Фетисов.

Он подчеркнул, что поддерживает кандидатуру действующего главы региона Андрея Воробьева на пост губернатора Московской области.

«С Андреем (Воробьевым - ред.) мы дружим давно, я его знаю как преданного товарища. Мы уже вместе поработали в программах, которые в стране реализовывались. Я с огромным уважением отношусь к его отцу, Юрию Леонидовичу, который для меня является примером. Я знаю планы, которые у Андрея Юрьевича есть по развитию региона. Конечно, это важно для людей - понимать, что есть планы развития, прежде всего, связанные с благополучием людей. Есть и сложности, которые необходимо решать совместно. Но у него понятная команда», - подчеркнул Фетисов.

Ранее действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.