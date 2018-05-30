РИАМО – 30 мая. С начала 2018 года в Московской области заключили 7,3 тысяч договоров на подключение к газораспределительным сетям, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева проводится большая работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к газораспределительным сетям.

«Московская область стала одним из первых регионов РФ, где на законодательном уровне упрощены процедуры техприсоединения к газораспределительным сетям. Так, исключена необходимость разрешений на строительство и реконструкцию сетей газораспределения с рабочим давлением до 1,2 МПа включительно. Срок подключения к газораспределительным сетям значительно сокращен. Если в 2014 году он составлял в среднем 257 дней, то в 2018 году – уже 108 дней», – сказал Пестов.

Работа по сокращению сроков и повышению прозрачности процедур техприсоединения к газораспределительным сетям в регионе продолжается. Так, с 2018 года законодательно сокращен до 9 месяцев максимальный срок подключения заявителей «первой категории» (расход газа которых составляет до 20 кубометров в час). Также сокращен срок выдачи заявителям договора о подключении – с 20 до 15 рабочих дней.

В Подмосковье реализована возможность дистанционной подачи заявок на техприсоединение к газораспределительным сетям через личный кабинет клиента на сайте АО «Мособлгаз». Эта услуга очень востребована – в настоящее время через онлайн-сервис поступает уже порядка 80% от общего количества заявок на технологическое присоединение.