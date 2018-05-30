РИАМО - 30 мая. Легендарный хоккеист, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов подписал клюшки для благотворительного аукциона, который пройдет в подмосковных Химках 2 июня, передает корреспондент РИАМО.

«Эти клюшки я попросил подписать еще и своих друзей-хоккеистов. Но самое интересное - это клюшки Сергея Шойгу», - сказал Фетисов.

Вырученные деньги пойдут в помощь детям из детского хосписа «Дом с маяком», в нем находятся 700 детей из Москвы и 200 из Подмосковья.

«Второго июня в Химках пройдет благотворительный общественный марафон «Свет маяка», собранные деньги пойдут в помощь детскому хоспису. В первую очередь деньги идут на то, чтобы оплачивать медицинских работников. Одна из площадок будет - аукцион, а деньги пойдут в помощь детям в хосписе», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.