РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 мая. Около 80 одиннадцатиклассников городского округа Котельники в среду написали единый государственный экзамен по математике базового уровня, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (30 мая – ред.) 77 учеников 11-х классов школ нашего города написали ЕГЭ по математике базового уровня. Участвовали обучающиеся муниципальных образовательных учреждений, а также частной школы. Пункты разместились в школах №№1 и 3. В ходе сдачи ЕГЭ нарушений и сбоев зафиксировано не было», – сказал заместитель главы администрации Андрей Булгаков.

Он добавил, что на экзамене присутствовали члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели, в том числе регионального уровня. Булгаков подчеркнул, что в период проведения ЕГЭ были созданы все необходимые условия для школьников.

Во всех пунктах проведения экзамена для обеспечения безопасности присутствовали сотрудники полиции, а также работал медицинский кабинет. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в онлайн-режиме. Кроме того, использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ.

В городском округе Котельники в связи с проведением государственной итоговой аттестацией ввели режим тишины, запрещающий проводить вблизи образовательных учреждений города ремонтные работы, отключения систем водоснабжения в день сдачи ЕГЭ с 8:00 до 17:00.

Математика является одним из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовый уровень сдают выпускники, которым при поступлении в высшее учебное заведение математика не понадобится, а оценка нужна для получения школьного аттестата.

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня пройдет 1 июня. В 2018 году из школ городского округа Котельники будут выпускаться около 100 одиннадцатиклассников.