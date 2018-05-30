РИАМО – 30 мая. В Москве в автомашинах служб каршеринга планируют установить видеокамеры, которые будут передавать изображение в режиме онлайн по сетям 5G, тестирование камер начнется уже летом, сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

«Мы делаем эксперимент с одной из каршеринговых компаний, с которой будем тестировать установку камер внутри машины, для того чтобы смотреть на поведение водителя, чтобы смотреть, что он не заснул и что там происходит. Это крайне важно делать в режиме онлайн, чтобы в дальнейшем внедрять роботизированную и нероботизированную самодвижущуюся технику», - сказал Ермолаев в эфире радио «Говорит Москва».

Он добавил, что тесты в рамках проекта начнутся уже этим летом.

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Москвы и оператор «Мегафон» подписали соглашение, согласно которому оператор до 2019 года построит в столице пилотную сеть 5G, а к 2022 году – коммерческую. Общий экономический эффект этого проекта для города может составить 4 триллиона рублей.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв» и Carenda.