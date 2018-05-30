РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. Сотрудники полиции подмосковного Королева подвели итоги конкурса детских рисунков, который был посвящен Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Конкурс «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами ребенка» прошел с целью создания положительного образа сотрудника органа внутренних дел и повышение имиджа полиции. Работы юных жителей Королева оценивали член общественного совета Алексей Федосеев и сотрудники полиции города. Участниками конкурса стали учащиеся общеобразовательных школ города в возрасте от 8 до 15 лет.

«В процессе голосования членами жюри лучшими работами были признаны рисунки 9-летнего Кирилла Птицына, 10-летнего Матвея Рыкова, совместный рисунок 15-летних Елены Сероштан и Анны Меркуловой. Приз зрительских симпатий достался 8-летней Полине Давыдовой», - сказала Еруновская.

Все участники конкурса были награждены почетными грамотами и сладкими призами.