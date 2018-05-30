РИАМО - 30 мая. Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда заработали на станциях метро «Строгино» Арбатско-Покровской и «Кантемировская» Замоскворецкой линий Московского метрополитена, передает в среду корреспондент РИАМО.

Табло показывают время ожидания следующего поезда в минутах и секундах, а также указывают следующую станцию в пути прибывающего состава. Информация на табло транслируется на русском и английском языках.

Ранее сотрудник пресс-службы столичной подземки сообщил, что подобные табло установили на 19 станциях Московского метрополитена. В настоящее время идет процесс тестирования оборудования, после чего их включат в работу. Новые табло устанавливают на станциях по просьбам пассажиров. Главная цель – оперативное и достоверное информирование пассажиров о времени до прибытия ближайшего поезда.

«В дальнейшем планируется оснащение всех станций метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда», - отметил сотрудник пресс-службы.

Табло уже подключили на станциях «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии, «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии и «Площадь Ильича» на Калининско-Солнцевской линии.

Кроме того, табло установили на станциях «Кантемировская» Замоскворецкой линии, «Волоколамская», «Крылатское» и «Строгино» Арбатско-Покровской линии, «Коньково», «Сухаревская», «Теплый стан» и «Шаболовская» на Калужско-Рижской линии, «Пушкинская» на Таганско-Краснопресненской линии, «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии, «Серпуховская», «Чеховская» и «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Дубровка» и «Крестьянская застава» на Люблинско-Дмитровской линии, «Битцевский парк» на Бутовской линии.