РИАМО - 30 мая. Пожарному депо, расположенному в городском поселении Видное в Ленинском районе, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, благодаря этому увеличится количество рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию пожарного депо, расположенного в районе деревни Апаринки городского поселения Видное Ленинского района. Создание нового пожарного депо позволит существенно сократить время прибытия пожарных к месту вызова, а это, в свою очередь, сможет минимизировать тяжесть последствий от происшествий», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

На площади более 1 тысячи квадратных метров разместилось здание депо с комнатами для диспетчеров, учебным классом. На прилегающей территории расположены учебно-спортивная зона, гараж-стоянка с пожарной, спасательной и резервной техникой.

«Ввод объекта в эксплуатацию позволил создать порядка 40 новых рабочих мест», – отметил Тагиев.

Застройщиком объекта выступает ГБУ «Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы».