РИАМО (РЕУТОВ) - 30 мая. В среду в трех школах Реутова стартовала летняя смена детских дневных оздоровительных лагерей, в них отдохнут 443 подростка, сообщил в среду глава города Станислав Каторов.

«Во время дневного пребывания ребята будут заниматься спортом, творчеством, посещать музеи, театральные показы, различные шоу и, конечно, набираться сил на новый учебный год. Из 443 мест – всего 36 коммерческих, 407 оставшихся путевок были распространены по льготной цене в 2 500 рублей. Родители могли подать соответствующее заявление непосредственно в школе», – сказал Каторов.

Смена продлится до 28 июня. Во время отдыха для детей проведут общеобразовательные занятия по безопасности. В гости к школьникам будут приходить сотрудники МЧС, пожарной части, государственной инспекции дорожного движения. Они проведут инструктажи и учебные тренировки, объяснят, как нужно вести себя в случае непредвиденной ситуации.

Всего в Московской области на базе школ будут функционировать 1 266 краеведческих, экологических, православных и других лагерей с дневным пребыванием детей.