РИАМО - 30 мая. Наказы жителей, а также указы президента РФ должны составить основу предвыборных программ кандидатов на выборах губернаторов Московской области, сообщил журналистам в среду председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Подольске в среду проходит встреча секретарей местных и первичных отделений партии «Единая Россия» с участниками предварительного голосования на выборах губернатора Московской области. В мероприятии также участвуют депутаты-единороссы всех уровней, сторонники партии и молодогвардейцы.

«В эти выборы, как и в прошлые, ключевая задача – исполнение указов президента. Они как раз аккумулируют все проблемы, которые обозначили граждане. Там говорится обо всем – о соцполитике, образовании, развитии экономики, реализации инфраструктурных проектов. И, конечно, это увеличение продолжительности жизни, привлечение инвестиций, создание условий для развития бизнеса», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что программы должны содержать наказы жителей.

«Пять лет назад программа губернатора формировалась на основе наказов жителей региона, и по прошествии этих лет удалось сделать многое. По последним показателям, уровень жизни вырос за три года до 73 лет. Это результат того внимания, которое было уделено сфере здравоохранения, - было отремонтировано более 500 больниц, строились новые учреждения - перинатальные и кардиоцентры», - сказал Брынцалов.

Кроме того, по его словам, каждый год ремонтируется по 3,5 тысячи километров дорог, строятся новые развязки, путепроводы.

В предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на должность губернатора Московской области участвуют действующий глава региона Андрей Воробьев, член президиума правления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко, депутат совета депутатов городского округа Луховицы Московской области Александр Толмачев.

На встрече в Подольске все кандидаты озвучат свою позицию, расскажут, что считают наиболее важным для решения ключевых проблем Подмосковья. Для того, чтобы определиться с выбором, у единороссов Московской области будет 10 дней. Из числа кандидатов участники внеочередной партийной конференции Московского областного регионального отделения «Единой России», которая состоится 9 июня, должны будут выбрать и выдвинуть кандидата на пост губернатора Московской области.