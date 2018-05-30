РИАМО - 30 мая. Возгорание, которое произошло на открытой площадке на Южнопортовой улице в столице, потушили, на площади в 500 квадратных метров горела макулатура, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«В складируемом помещении происходило горение макулатуры на площади 500 квадратных метров. Распространению пожара способствовал сильный ветер. В 16:02 - загорание локализовано. В 16:45 – ликвидировано», - говорится в сообщении.

Лабораторией Главного управления МЧС России по Москве проведен мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте пожара на предмет превышения ПДК: превышений - нет, угрозы жителям близ лежащих жилых домов - нет.

На месте работали 19 единиц техники, 57 человек личного состава. Для тушения привлекались: пожарный поезд, вертолет Московского авиационного центра, а также поливомоечная техника комплекса городского хозяйства города Москвы.

Видео пожара на складе макулатуры в Москве>>