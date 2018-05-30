РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. В среду в подмосковной Балашихе начал работу Центр молодежного инновационного творчества «Я – уникум», ленточку перерезали замглавы Анна Божухина и руководитель ЦМИТ Вячеслав Чалый, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На торжественную церемонию открытия центра пригласили руководителей учебных заведений и предприятий Балашихи. Руководитель ЦМИТ Вячеслав Чалый провел для гостей экскурсию, продемонстрировал оборудование и работы учеников центра. Кроме того, гости смогли посмотреть, как проходит урок по 3D-моделированию.

«Мы хотим показать, что инженерное творчество интересно и востребовано. Возрастных ограничений у нас нет, ребенку достаточно иметь базовые знания компьютера», - сказал Чалый.

На сегодняшний день «Я – уникум» - самый крупный центр инновационного творчества в Московской области. Площадь центра - 300 квадратных метров. Помимо кабинета и мастерской, здесь есть собственный кинозал и кафе.

«Очень приятно, что на территории Балашихи открыт такой центр. Для ребят это возможность познакомиться с инженерными технологиями, с 3D-печатью и 3D-моделированием, это работа на станках и многое другое. Раньше ничего подобного не было, увидеть это можно было только на предприятии», - отметила Божухина.

Она добавила, что уже подписано соглашение о взаимодействии между Центром инновационного молодежного творчества и авиакорпорацией «Рубин», расположенной в Балашихе. В рамках соглашения школьники получат возможность посещать предприятие, а центр в свою очередь получит заказ на подготовку кадров.

Стоимость обучения в ЦМИТе составит до 3,5 тысяч рублей в месяц, также существуют льготные программы для инвалидов и многодетных семей.

Центр работает ежедневно с 11:00 до 20:00 по адресу: Балашиха, улица Спортивная, дом №17.