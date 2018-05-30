Брать ли сейчас ипотеку или подождать? Как защитить свои деньги на банковской карте от кибермошенников? Где малому предприятию выгодно и быстро оформить кредит на развитие бизнеса? Ответы на эти и другие вопросы дали эксперты финансовой сферы - руководители отделений ПАО «Сбербанк» на территории Подмосковья.

На вопросы об ипотечном кредитовании ответил управляющий Западным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Игорь Сергеевич Ермолин. Как обезопасить свои денежные средства на банковских картах, объяснил управляющий Южным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Александр Владимирович Ченцов.

Управляющий Северным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Сергей Игоревич Ганиев рассказал про кредитование малого бизнеса, новые продукты и сервисы, а управляющий Восточным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Асылхан Елтуганович Сыздыков сделал акцент на нефинансовые услуги, которые банк оказывает своим клиентам.

© Фото, пресс-служба банка

ИПОТЕКА: ИСТОРИЧЕСКИ НИЗКИЕ СТАВКИ И УНИКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Игорь Сергеевич, добрый день! Жилищный вопрос очень актуален в нашем регионе. Расскажите, что нового происходит сейчас на рынке ипотечного кредитования?

Добрый день! Если говорить о результатах 2017 года, то мы наблюдаем устойчивый рост спроса на наши ипотечные продукты. За прошлый год мы выдали более 9 тысяч жилищных кредитов, объем выдачи вырос на 183% по сравнению с 2016 годом. И это - не случайность. Значительное снижение процентных ставок в прошлом году и развитие онлайн-сервисов Сбербанка позволяют нашим клиентам в несколько раз сократить срок получения ипотечного кредита. Большинство операций, включая подачу заявки и проверку выбранного объекта, осуществляется сейчас без посещения банка. Благодаря электронной регистрации и сервису безопасных расчетов, больше не нужно посещать МФЦ или органы Росреестра. Зарегистрировать квартиру и провести взаиморасчеты с продавцом можно дистанционно. За первый квартал 2018 года уже около 3 тысяч семей приобрели свой новый дом, воспользовавшись нашими кредитными продуктами и удобными сервисами.

Игорь Сергеевич, расскажите подробнее нашим читателям об этих сервисах.

В первую очередь, это онлайн-сервис «Домклик», где представлены основные застройщики, с которыми сотрудничает Сбербанк. Через «Домклик» потенциальный покупатель может сравнить строящиеся объекты, сравнить условия продажи, увидеть скидки банка по ипотеке в рамках партнерских программ, удаленно подать заявку на ипотеку, и, самое главное, воспользоваться услугой электронной регистрации объекта недвижимости.

Этот сервис существенно экономит время клиента. Если выбор сделан, банк самостоятельно отправляет документы в Росреестр и по итогу проведенной регистрации клиент и банк получают документы на электронную почту. Далее банк отслеживает статус по сделке, а в случае ее приостановки принимает участие в решении проблемы.

Игорь Сергеевич, в последнее время в нашу редакцию поступает много вопросов об ипотеке, и один из самых популярных: «Покупать сейчас или подождать более выгодных условий?» Что вы посоветуете нашим читателям?

Снижение ставок приводит к повышению спроса на квартиры. Это подталкивает продавцов к повышению цен. На мой взгляд, на рынке недвижимости сейчас открыто «окно возможностей»: ставки по ипотечным кредитам беспрецедентно низкие, а цены на квартиры еще остались на прежнем уровне. По некоторым объектам на рынке строящегося жилья они даже снижены за счет скидок и акций застройщиков. Поэтому, если есть необходимость в улучшении своих жилищных условий, не откладывайте.

Одно из самых выгодных предложений - «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» с процентной ставкой от 6% годовых. Кредит выдается гражданам РФ, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, который является гражданином РФ. В рамках данной программы можно купить жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика. Максимальная сумма при покупке жилья в Москве и Московской области - до 8 миллионов рублей. Также есть программы кредитования с широким списком аккредитованных нами застройщиков от 7,4% годовых. Их список вы сможете найти на сайте domclick.ru. Военная ипотека в Сбербанке от 9,5%. При погашении вы также можете использовать материнский капитал и другие жилищные сертификаты.

© Фото, пресс-служба банка

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Александр Владимирович, добрый день! Практически каждый из нас является держателем банковской карты и не одного банка. Отсюда самый актуальный вопрос – как защитить свои средства на «пластике»?

Добрый день! Спасибо за вопрос, очень актуальная на сегодня тема. Клиенты Сбербанка в сутки совершают более 40 миллионов транзакций в удаленных каналах обслуживания. Соответственно, наша задача – круглосуточно обеспечивать безопасность этих операций. Кибербезопасность вошла в топ-10 важнейших направлений развития в Сбербанке. Сегодня Центр по противодействию кибермошенничеству 24/7 обеспечивает защиту наших клиентов. Проводится анализ всех банковских транзакций, выявляются подозрительные операции.

Наибольшую угрозу представляет социальная инженерия, когда мошенники «взламывают» не компьютер, а человека, вынуждают его совершить определенные действия и сообщить секретную информацию. В этом случае банк не всегда может помочь. Мой совет – не быть излишне доверчивым и соблюдать элементарные правила защиты: не сообщайте данные своих карт, не перезванивайте на незнакомые мобильные номера, обновляйте антивирусные программы на устройствах с банковским приложением. Другими словами, вероятность, что с вашей карты могут быть похищены денежные средства, во многом зависит от вас самих.

Существует ли универсальное решение для минимизации рисков при потере либо хищении банковской карты?

Такое решение есть! Сбербанк предлагает держателям дебетовых и кредитных карт удобный продукт – страхование банковских карт. Услуга покрывает практически все возможные риски, связанные с использованием карт, и позволяет нашим клиентам чувствовать себя максимально защищенными в любой ситуации. Приобрести страховку вы можете в каждом офисе Сбербанка. Благодаря технологии «пакетного страхования», которая применяется при продаже данного продукта, его оформление займет всего несколько минут. Просто уплатите сумму, соответствующую выбранному страховому покрытию, и получите готовый пакет документов.

© Фото, пресс-служба банка

КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Сергей Игоревич, добрый день! С вами хочу обсудить вопросы, касающиеся взаимодействия банка и представителей малого бизнеса. Расскажите, какие кредитные продукты для данного сегмента пользуются самым большим спросом?

Добрый день! Тема очень интересная. С начала текущего года Сбербанк трижды снижал ставки по кредитам для малого бизнеса. Средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась с начала 2018 года на 0,4 пункта и составила 10,8%, что существенно ниже докризисного уровня.

Событием 2018 года стала возможность оформления кредитов для предпринимателей в «Сбербанк бизнес онлайн». Бизнес-решение оказалось достаточно востребованным - уже более 25 тысяч предпринимателей обратились в банк за онлайн-кредитом, а выдачи составили почти 3 миллиарда рублей. 30% заявок на предоставление кредита отправляется в банк не в рабочее время. Раньше предприниматели вынуждены были откладывать дела и тратить время на поездку в банк вместо решения насущных для бизнеса задач. Теперь у них есть возможность в режиме 24/7 подобрать различные варианты кредитования, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Решение также принимается дистанционно.

Предприниматели, которые только начинают работу с банком и пока не имеют подключенного интернет-банка, могут воспользоваться сервисом через официальный сайт.

Также в этом году Сбербанк запустил кредитные бизнес-карты для малого бизнеса, причем без ограничений по оплате любых товаров и услуг. Использовать такую карту можно в любое время и в любом месте, у нее, как и у кредитки физического лица, есть льготный период кредитования, в течение которого проценты по кредиту не начисляются, если он будет погашен в срок.

Очень много вопросов поступает к нам о программах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых государственными институтами. Расскажите немного о них.

Конечно. Сбербанк - активный участник большинства программ поддержки малого и среднего предпринимательства, которые реализует Минэкономразвития России, Минсельхоз России, Корпорация МСП. В рамках данных программ предприниматели могут получить финансирование по ставкам до 6,5% по программе льготного кредитования Минэкономразвития России и по ставке до 5% — льготное кредитование сельхозпроизводителей.

По доброй традиции в конце мая мы поздравляем всех представителей бизнеса с профессиональным праздником. От имени всех управляющих по Московской области хочу пожелать нашим корпоративным клиентам, а у нас их более 100 тысяч, успехов в бизнесе, уверенности в своих силах, финансового благополучия. Мы всегда будем стремиться быть максимально полезными для предпринимателя во всех аспектах его деятельности. Благодарим вас за доверие, оказанное нашему банку!

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ ВСЕГДА

Добрый день, Асылхан Елтуганович! Сбербанк уделяет много внимания обучению своих сотрудников. Что это – путь к успеху или необходимость?

В Сбербанке действует корпоративная системная модель обучения. Основная цель – обеспечить системное, эффективное развитие сотрудников по ключевым компетенциям, сформировать знания и навыки, необходимые для повышения эффективности, создать ресурс для кадрового резерва в будущем, а также самообучающуюся среду.

В конце 2012 года Сбербанк открыл свой Корпоративный университет, где руководители проходят обучение по долгосрочным программам: «Сбербанк 500» – программа для среднего менеджмента, реализуемая совместно с бизнес-школой INSEAD, программа развития руководителей высшего звена – совместная программа с Лондонской школой бизнеса (London Business School).

Для каждого сотрудника доступна «Виртуальная школа Корпоративного университета Сбербанка». Это система дистанционного обучения для саморазвития. Обучаться возможно из любой географической точки, где есть интернет, через компьютеры и мобильные устройства. Сотрудникам предложен разнообразный мультимедийный контент: видеолекции, электронные курсы, мультимедийные кейсы, книги из библиотеки Сбербанка.

Сбербанк – это организация, которая постоянно учится. Основной принцип обучения – желание двигаться вперед, развиваться.

А теперь вопрос про обучение клиентов. В СМИ очень много информации о различных обучающих мероприятиях и выступлениях Германа Грефа. Он рассказывает про технологии будущего, новые тренды и компетенции. Как вы считаете, насколько это актуально сейчас?

В Сбербанке накоплено много знаний и наша цель – поделиться ими. Мы хотим привлечь внимание к тому, как быстро меняется бизнес, люди, требования к профессиональным навыкам.

На сегодня сотрудниками Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» в рамках проекта «Академия СРБ» проведено более 100 образовательных мероприятий, обучено более 1500 человек. Это такие крупные мероприятия, как день клиента в Среднерусском банке, семинар для директоров и учителей, Неделя финансовой грамотности для школьников и студентов (проект с Минфином), образовательный проект благотворительного фонта Сбербанка «Вклад в будущее» и многое другое. Еженедельно банк «просвещает» своих партнеров и клиентов.

Руководителям предприятий это нужно для того, чтобы быть эффективным работодателем и успешной компанией на рынке, а школьникам и студентам - чтобы понимать, какие профессии будут востребованы, чему надо учиться и как жить дальше. Мир на самом деле не такой, как многие его представляют, и мы хотим показать, как стремительно он меняется.