РИАМО - 30 мая. Более 800 победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» в июне посетят культурные комплексы региона, в частности, музеи и парки Сергиева Посада, Истры, Звенигорода и Коломны, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В прошлом году (2017 год – ред.) по поручению губернатора Московской области мы провели конкурс по выбору лучшего и самого красивого подъезда в Подмосковье. Проведение конкурса позволило жителям вместе с управляющими компаниями создать в своих подъездах необычную, креативную и чистую обстановку», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

По его словам, собственников квартир, расположенных в подъездах-победителях в двух номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» и «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей» ожидает награда.

«Уже сегодня (30 мая – ред.) они отправляются в культурные жемчужины нашего региона – Сергиев Посад, Истру, Звенигород и Коломну, часть из них уже посетили культурные и исторические жемчужины Подмосковья, в том числе Новый Иерусалим, Коломенский Кремль, части из них еще предстоят увлекательные поездки», – пояснил Хромушин.

В 2017 году по поручению губернатора Московской области впервые был проведен смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья», в котором было представлено более 100 обновленных подъездов. Все они были отремонтированы по губернаторской программе на условиях софинансирования со стороны правительства Подмосковья и муниципалитетов. Выбор самых красивых и оригинальных подъездов прошел путем интернет-голосования на портале «Добродел». Жители выбирали лучший подъезд из 10 представленных участников. Всего в голосовании за самый красивый подъезд Подмосковья приняли участие почти 13 тысяч жителей.

По мнению организаторов конкурса, такие мероприятия воспитывают в собственниках жилых домов бережное отношение к общедомовому имуществу, помогают бороться с равнодушием и безразличием.

«Можно сказать, что это собственники нового поколения. Они самостоятельно для себя и для соседей делают комфортное проживание в своем доме», – заключил Хромушин.

В Подмосковье реализуется программа губернатора по масштабному ремонту подъездов «Мой подъезд», в рамках которой за два года отремонтировано 38,5 тысяч подъездов. В программе 2018 года запланирован ремонт 30 тысяч подъездов, а всего таким образом будет отремонтировано около 80 тысяч подъездов. Сейчас жители согласовывают детали проведения ремонта, выбирают цветовую гамму для покраски помещений.