РИАМО - 30 мая. Родители должны тесно сотрудничать с воспитателями и классными руководителями, от которых во многом зависит, какая атмосфера будет царить в детском коллективе – в саду или в школе, сообщила председатель Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

«Воспитатели и классные руководители могут подсказать родителям, на что стоит обратить внимание. Но воспитание ребенка остается за родителями», — сказала Мясникова.

По ее словам, именно в семье закладывается основа воспитания, в семье готовят ребенка к социуму, к общению с окружающими, прививают уважение к старшему поколению и любовь к младшим.

«Ребенок много времени проводит в стенах школы или сада, отказаться совсем от помощи воспитателей и педагогов мы не можем. Но основная нагрузка по воспитанию ребенка ложится на родителей. В семье должны научить ребенка слышать, слушать, и тогда конфликтных ситуаций будет возникать меньше», - заключила Мясникова.