РИАМО – 30 мая. Чистая прибыль банка «Возрождение» за первый квартал 2018 года составила 640 миллионов рублей, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах за три месяца текущего года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

«Операционный доход банка до вычета резервов в первом квартале 2018 года составил 4,3 миллиарда рублей, активы банка составили 231 миллиард рублей. Портфель кредитов до вычета резервов составил 178 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Рентабельность капитала в первом квартале составила 9,9%, что на 1,3 процентного пункта выше показателя за четвертый квартал 2017 года и на 1 процентный пункт выше показателя за аналогичный период 2017 года.

«Рост операционного дохода в первом квартале был достигнут на непростом для нас информационном фоне. В этот период мы полностью автономизировали все операционные, технологические и бизнес-процессы. Мы вернулись к своей традиционной модели бизнеса - к своему клиентскому сегменту – и сейчас фиксируем рост расчетных операций, сохраняем высокие показатели по достаточности капитала и ликвидности, идет рост клиентской базы и кредитных портфелей, продолжается оптимизация расходной составляющей», - сказал председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович.

Он добавил, что в ближайшее время банк сфокусируется на том, чтобы подвести под сложившиеся крепкие клиентские отношения высокотехнологичные продукты и новые сервисы.

«В апреле мы уже запустили электронные банковские гарантии и кредитную фабрику. В мае начали тестирование новой версии системы дистанционного банковского обслуживания для физлиц, в июне планируем запустить тестирование новой системы ДБО для юридических лиц. В июле стартует проект по реновации парка банкоматов. У нас для этого есть все необходимые финансовые и интеллектуальные ресурсы», - отметил Нахманович.