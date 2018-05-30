РИАМО – 30 мая. К 1 июня текущего года проездные билеты станут равнозначными на одноименных станциях «Савеловская» в Москве, люди могут повторно не покупать билеты, если ошиблись при выборе начальной или конечной точки маршрута, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«В целях повышения качества обслуживания пассажиров, компания приняла решение признать равнозначными проездные документы, начальной или конечной точкой которых является остановочный пункт «Савеловская» и «Москва Савеловская» (Савеловский вокзал). Теперь пассажиры имеют возможность войти и выйти на станции «Савеловская» в Москве по билету от или до остановочного пункта «Савеловская». Это удобно, если, например, была совершена ошибка при выборе начальной/конечной точки маршрута из-за созвучности названий, или изменился график движения электропоездов», - говорится в сообщении.

Ранее такое же решение было принято в отношении станций «Переделкино» и «Новопеределкино», а также станций «Ржевская» и «Москва Рижская».