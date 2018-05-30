РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мая. Представители из подмосковного Королева стали победителями областного этапа всероссийского конкурса «Семья года–2018», сообщается в аккаунте городской администрации в Instagram.

Региональный этап конкурса прошел в Подольске, за звание лучшей в Подмосковье боролись 54 семьи, которые представляли себя в четырех номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья» и «Семья – хранитель традиций».

«Честь нашего города (Королева – ред.) на областном уровне защищали победители муниципального этапа состязаний – многодетная семья Дядюн. За 5-7 минут выступления каждой семье-конкурсанту нужно было представить девиз, эмблему и презентацию о себе, рассказать о традициях, достижениях в творчестве, спорте, воспитании детей. Жюри присудило первое место королевцам в номинации «Многодетная семья»», – говорится в сообщении.

Семья Дядюн будет представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса, который состоится до 15 июля в Кремле.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года с целью повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, а также распространения положительного опыта семейных династий.