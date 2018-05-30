РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В подмосковном Подольске в течение пяти лет планируют построить не менее шести школ и ФОК с бассейном в микрорайоне Силикатная, сообщил в среду глава городского округа Николай Пестов.

В среду в Ледовом дворце «Витязь» Подольска секретари партийных отделений, депутаты-единороссы всех уровней, сторонники партии, молодогвардейцы, представители общественных организаций встретились с претендентами в кандидаты на должность губернатора Московской области в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

«Безусловно мы поддерживаем решение губернатора Московской области Андрея Воробьева о выдвижении кандидатуры на предстоящих выборах в сентябре. Это значит, что в Подольске продолжится работа по созданию новых рабочих мест, созданию производств. Построим улицу 43-й Армии с выходом на Южный обход Подольска, не мене шести школ, в том числе две из них в Климовске, и серьезно продвинемся в вопросе сокращения второй смены, будет реконструирован стадион «Весна», построим на Силикатной оздоровительный комплекс с бассейном», - сказал Пестов.

По его словам, есть вещи, которые всегда остаются в истории. Например, в Подольске не так давно открыли ФОК с бассейном. Всего несколько лет назад не было муниципального бассейна, а теперь он есть и работает на улице Орджоникидзе. ФОК построен по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

Кроме того, в округе решили многие дорожные и транспортные проблемы после строительства Южного обхода Подольска, на который пошли федеральные и региональные средства в размере около 15 миллиардов рублей. Это объект, которого ждали и который позволяет развивать территории. За последние несколько лет в Подольске появилось 19 новых детских садов, шесть новых школ. Программа строительства соцобъектов, в том числе здравоохранения, продолжается.

«Московская область - это регион-лидер, на него смотрят и равняются. Сегодня общественно-политическое мероприятие - определение лидера, который будет возглавлять регион в ближайшие пять лет. Мне бы хотелось, чтобы все программы, которые были начаты, продолжили свою реализацию в Подольске, в том числе в образовании, здравоохранении, дорожном хозяйстве», - заключил Пестов.

Ранее действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.