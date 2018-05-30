РИАМО - 30 мая. Московский парк «Останкино», центр «Космонавтика и авиация» и другие объекты ВДНХ закрыли из-за штормового предупреждения, все купленные билеты на среду будут компенсированы, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями закрыты парк «Останкино», центр «Космонавтика и авиация» и другие объекты на территории ВДНХ. Просим воздержаться от прогулок по территории ВДНХ. Все купленные билеты на сегодня, 30 мая, будут компенсированы», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории ВДНХ проводится большое количество ремонтных и реставрационных работ, при осуществлении которых соблюдаются все необходимые меры безопасности, однако неблагоприятные погодные условия осложняют обстановку.

Ранее МЧС объявило на среду экстренное предупреждение в Москве из-за порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, до 22 часов местами в городе ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В связи с масштабными работами по благоустройству территории ВДНХ в период с 10 мая по 1 июня ограничен доступ на Центральную аллею по всей протяженности — от арки Главного входа до площади Промышленности.