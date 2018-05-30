РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. В поселке Октябрьский Люберец планируют построить новую детскую поликлинику до 2020 года в рамках государственной программы, земельный участок под нее уже выделили, сообщила начальник управления социальной политики администрации городского округа Люберцы Анжелла Дмитриенко в комментариях под постом у главы муниципалитета Владимира Ружицкого на его странице в Instagram.

Жительница Люберец поинтересовалась, когда в поселке Октябрьский демонтируют старую поликлинику, и будет ли построено новое здание для обслуживания жителей.

«Администрацией городского округа Люберцы инициировано включение строительства новой детской поликлиники в государственную программу «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы». В поселке Октябрьский под строительство выделен земельный участок, расположенный по адресу: улица Текстильщиков между домом №19 по улице Ленина и стадионом для строительства детской поликлиники», – сказала Дмитриенко.

По ее словам, пока вопрос о включении в программу находится на рассмотрении.