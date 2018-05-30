РИАМО - 30 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с днем рождения космонавта Алексея Леонова и назвал его примером для подражания.

«Алексей Архипович, примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Вы помогли всем людям по-новому взглянуть на этот мир и стали примером для подражания у многих поколений», – написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он пожелал космонавту крепкого здоровья и благополучия.

Алексей Леонов – советский космонавт №11, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза (1965, 1975). Лауреат Государственной премии СССР (1981). Член КПСС с 1957 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».