РИАМО – 30 мая. Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию сыра с белорусского предприятия «Пружанский молочный комбинат», также вводится усиленный режим по контролю продукции предприятия «Покет-Пак», сообщает в среду Газета.ru.

«В связи с повторным выявлением натамицина в сыре, произведенного ООО «Пружанский молочный комбинат», вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России», — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Ведомство также вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием ООО «Покет-Пак», в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия «Молочные горки».