РИАМО - 30 мая. Кандидатам на должность губернатора Московской области необходимо подготовить простые и понятные программы, в которых должны отражаться интересы жителей, сообщила журналистам в среду секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Лидия Антонова.

В Подольске в среду проходит встреча секретарей местных и первичных отделений партии «Единая Россия» с участниками предварительного голосования на выборах губернатора Московской области. В мероприятии также участвуют депутаты-единороссы всех уровней, сторонники партии и молодогвардейцы.

«Люди должны видеть, или хотя бы чтобы они понимали, чтобы до них донесли, когда к ним придет то, что они видят у соседей, в соседнем дворе. Программа должна быть простой, понятной и отражать основные вещи», - сказала Антонова.

В предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на должность губернатора Московской области участвуют действующий глава региона Андрей Воробьев, член президиума правления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко, депутат совета депутатов городского округа Луховицы Московской области Александр Толмачев.

На встрече в Подольске все кандидаты озвучат свою позицию, расскажут, что считают наиболее важным для решения ключевых проблем Подмосковья. Для того, чтобы определиться с выбором, у единороссов Московской области будет 10 дней. Из числа кандидатов участники внеочередной партийной конференции Московского областного регионального отделения «Единой России», которая состоится 9 июня, должны будут выбрать и выдвинуть кандидата на пост губернатора Московской области.