РИАМО - 30 мая. В Подмосковье мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека, драка, во время которой пострадавший получил смертельную травму, произошла в апреле 2014 года в Химках, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области 35-летнему уроженцу Республики Дагестан предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть 24-летнего мужчины (часть 4 статьи 111 УК РФ)», - отмечается в сообщении.

Преступление было совершенно ночью 14 апреля 2014 года возле кафе «Пицца Като» в Химках. В ходе конфликта, переросшего в драку, мужчине, лежащему на земле, неизвестный нанес удар ногой в область головы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако следователи продолжали работу по установлению лица, причастного к смерти человека. В качестве свидетелей допросили более 50 человек, провели ряд осмотров, выемок и обысков, в том числе и в жилищах фигурантов уголовного дела, провели дополнительную работу с администрацией и владельцами кафе, в ходе которой установили, что потерпевший был избит постоянными посетителями кафе.

В результате удалось установить личность преступника, причинившего смерть погибшему мужчине. Им оказался 35-летний уроженец Республики Дагестан. Мужчину задержали и доставили из Дагестана в Московский регион. В ходе допроса он признал свою вину и дал развернутые показания по существу уголовного дела и совершенного им преступления.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - заключается в сообщении.