РИАМО - 30 мая. Пожарные смогли локализовать возгорание, которое возникло на складе с макулатурой в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

В среду в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Южнопортовая, дом 27. В складируемом помещении происходит горение макулатуры на площади 500 квадратных метров.

«О загорании по адресу: улица Южнопортовая, дом 27. Локализован в 16:02», - говорится в сообщении.

На месте пожара работает пожарный поезд, привлечен вертолет Московского авиационного центра, а также поливомоечная техника комплекса городского хозяйства города Москвы. Распространению пожара способствует сильный ветер. На месте работают 18 единиц техники, 56 человек личного состава.

Видео пожара на складе макулатуры в Москве >>