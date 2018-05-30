РИАМО - 30 мая. В Москве до конца текущего года планируется открыть стадион «Динамо», который рассчитан на 26,3 тысячи мест, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«По планам инвестора все работы на стадионе будут завершены до конца года. В столице откроется еще один спортивный объект мирового уровня», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» расположен по адресу: Ленинградский проспект, владение 36 в Северном округе Москвы. Спорткомплекс объединит под одной крышей открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Футбольный стадион рассчитан на 26,3 тысячи мест.

Малая арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. При этом смена конфигураций осуществляется в считанные часы. Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машины.

«В феврале (2018 года – ред.) завершился монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах стадиона. На футбольном поле уложен натуральный газон. Поле оборудовано системами дренажа, полива и подогрева», – добавляется в материале.