РИАМО - 30 мая. В Москве на складе макулатуры произошел пожар, его площадь увеличилась со 150 до 500 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В среду в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Южнопортовая, дом 27. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

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«В складируемом помещении происходит горение макулатуры на площади 500 квадратных метров. На месте работают 18 единиц техники, 56 человек личного состава», - говорится в сообщении.

На месте пожара работает пожарный поезд, привлечен вертолет Московского авиационного центра, а также поливомоечная техника комплекса городского хозяйства города Москвы. Распространению пожара способствует сильный ветер.

На месте работает передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, проводящая мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте пожара на предмет превышения ПДК. Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда.

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