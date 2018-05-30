РИАМО - 30 мая. Ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, спортивные состязания, в рамках которых пройдут соревнования по киле, и культурная программа подготовлены для посетителей фестиваля национальных видов спорта «Русский мир», который пройдет 30 июня в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Второй по счету фестиваль включен в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018. Лицами фестиваля в этом году станут Федор Бондарчук и Михаил Пореченков. Изюминкой фестиваля станет проведение соревнований по киле - это русская игра в мяч руками и ногами с приемами силового единоборства», - говорится в сообщении.

В программе фестиваля гостей и участников ждет ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, спортивные состязания по разным видам спорта. Все желающие смогут походить на ходулях, покататься на русских качелях и посостязаться во многих других народных играх.

На разных площадках гости смогут познакомиться с национальными видами спорта, такими как: перетягивание каната, городошный и гиревой спорт. В программу фестиваля также вошел конкурс по скандинавской ходьбе. Конноспортивная площадка представит гостям мастерство джигитовки, а также игру кок-бору.

Площадка национальных единоборств и боевых искусств проведет показательные выступления, мастер-классы, матчевые встречи и турниры по комплексному единоборству, борьбе на поясах, шапочному бою, мас-рестлингу, самбо и так далее.

Впервые представят русскую баню, где все участники смогут ознакомиться с секретами древнерусского искусства.

«Фестиваль «Русский мир» пройдет на подмосковной земле во второй раз. Традиционно он устраиваются с целью просвещения и ознакомления с культурными особенностями нашей страны. В прошлом, дебютном году, «Русский мир» посетили более 2 тысяч человек. В этом мы ждем еще большую цифру гостей и участников», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.