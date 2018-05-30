РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. В среду из-за порывистого ветра на детской площадке во дворе дома 43 на проспекте Ленина в Балашихе дерево упало прямо на детей, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Балашихе» местная жительница Мария Глебова.

«Во дворе дома 43 на проспекте Ленина сломалось дерево рядом с детской площадкой. В это время там гуляли дети моей подруги, старшая девочка 14-летняя Катя, услышав треск, закрыла собой годовалую сестру Карину, в результате дерево упало ей на голову», – сказала Глебова.

По словам женщины, мама девочки вызвала скорую. В больнице ей сделали рентген, но, к счастью, сотрясение мозга не подтвердилось. В настоящее время девочка уже вернулась домой.