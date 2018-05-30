РИАМО - 30 мая. В Москве оборот розничной торговли по итогам января-апреля 2018 года составил 1,49 триллиона рублей или 102,2% к показателю аналогичного периода 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

Оборот розничной торговли в столице в апреле составил 386,6 миллиарда рублей, снизившись в месячном выражении на 2,3% и увеличившись относительно апреля 2017 года на 2,5%.

В январе-апреле 2018 года оборот розничной торговли на 91,5% сформировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках составила 8,5% (в январе-апреле 2017 года – 9,7%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в январе-апреле 2018 года составил 54,8%, непродовольственных товаров – 45,2%.

Товарные запасы в организациях розничной торговли на конец апреля в годовом выражении выросли на 7,9% в сопоставимых ценах, их хватит на 30 дней торговли.

Оборот общественного питания в столице по итогам апреля 2018 года составил 13,5 миллиардов рублей, что на 6,9% больше, чем в апреле 2017 года. При этом, по сравнению с мартом 2018 года, показатель вырос на 3%.