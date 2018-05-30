РИАМО - 30 мая. Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца Александра Борового, которого задержали за убийство соседа и захват заложников, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения Боровому в виде ареста на два месяца, до 24 июля», - сказал собеседник агентства.

В четверг, 24 мая, в квартире на улице Молостовых мужчина взял в заложники семью из трех человек, которые проживали в соседней комнате этой квартиры. После освобождения заложников в квартире был обнаружен погибший мужчина с огнестрельным ранением. По факту убийства мужчины и захвата заложников возбуждено уголовное дело.

Удерживая заложников, Александр Боровой оставил на страничке в соцсетях «послание» для правоохранительных органов, в котором задал им вопрос, почему его не защитили от «черных риелторов». По информации некоторых СМИ, причиной конфликта стала доля в квартире, которую сын Борового продал посторонней семье с ребенком. Мужчина чистоту сделки не признавал и пытался избавиться от новых жильцов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по столице, семья, которую Боровой взял в заложники, проживала в его квартире на законных основаниях.