РИАМО - 30 мая. Двенадцать пляжей будут открыты для посещения москвичей и гостей столицы летом 2018-го, в этом сезоне спасатели будут работать в особых условиях из-за наплыва болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщил в среду главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

«В Москве более тысячи водных объектов, которые сильно отличаются друг от друга и различны по своим рекреационным возможностям. Организованно в этом году работают 12 городских пляжей, 47 зон отдыха без купания, 67 мест массового отдыха. В настоящее время вся система МГСЧС находится на заключительном этапе подготовки к летнему купальному сезону», - сказал Волков в ходе выездного заседания комиссии Мосгордумы по безопасности.

Он добавил, что в связи с проведением ЧМ-2018 в столице в этом году спасатели будут работать в особых условиях, ожидается большой наплыв болельщиков и участников данных мероприятий, в том числе иностранцев.

«С учетом находящихся на реконструкции планируется принять к началу купального сезона 10 зон отдыха с купанием, то есть городских пляжей», - уточнил Волков.

Как ранее сообщалось на официальном сайте мэра Москвы, к летнему сезону 2018 года завершилось благоустройство трех зон отдыха у воды — Большого городского пруда в Зеленограде, пруда на улице Красных Зорь в Кунцеве и пляжа «Левобережный». До последнего теперь удобно добираться от станции метро «Ховрино».

На севере Москвы будут готовы к посещению Большой Садовый пруд (улица Большая Академическая, дом 38а) и пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5–7). На востоке: озеро Белое (улица Заозерная, дома 2–6). На юго-западе: «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12). На западе: «Мещерское» (улица Воскресенская, дома 5–31). На северо-западе откроются «Серебряный бор — 2» (улица Таманская, дом 44), «Серебряный бор — 3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом 15) и Строгинская пойма (улица Таллинская, Строгинский залив Москвы-реки).

Кроме того, зоны для летнего отдыха с купанием будут готовы в Зеленограде: Большой городской пруд (Зеленоград, Центральный проспект); озеро Черное (Зеленоград, 6-й микрорайон); Школьное озеро (Зеленоград, 10-й микрорайон).