РИАМО - 30 мая. В России столичные водоемы признали одними из самых безопасных, смертность на них в разы меньше по сравнению с остальными водоемами страны, сообщил в среду в ходе выездного заседания комиссии Мосгордумы по безопасности главный госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по столице Владимир Волков.

«Водоемы Москвы по итогам прошлого года в пять раз были безопаснее, чем в среднем по стране. Надеюсь, мы эту тенденцию продолжим», - сказал Волков.

Он добавил, что средний уровень гибели людей на водных объектах на 100 тысяч населения в Москве по итогам прошлого года составил 0,5, что в пять раз ниже среднего коэффициента по Российской Федерации.

«Нам удалось с 2010 года снизить количество происшествий (на водных объектах - ред.) более чем в 2,5 раза, количество утонувших - в 22,3 раза. В прошлом году удалось спасти 145 человек», - сказал Волков.