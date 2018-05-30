РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Жители поселка Малаховка подмосковных Люберец попросили депутата Московской областной думы Владимира Жука навести порядок на конечной остановке автобуса №414, где, по их слова, собираются подозрительные лица, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Жители Малаховки попросили помочь с наведением порядка на конечной остановке автобуса №414. По словам заявителей, на остановке собираются лица без определенного места жительства и нарушают правопорядок», - сказал Жук.

Он напомнил, что 22 мая в Малаховке прошел прием депутата. За помощью к парламентарию обратились 12 человек. Большинство из них рассказали о трудной жизненной ситуации и попросили о выделении материальной помощи.

«Кому-то не хватает денег на лекарства, на протезирование зубов. К нам часто обращаются матери-одиночки, которым недостаточно средств. Мы проверяем документы, внимательно выслушиваем и после приема принимаем решение о помощи гражданам. Эту поддержку оказываем при совместной работе с соцзащитой», - пояснил Жук.

По его словам, одна гражданка обратилась за помощью в получении справки из ЗАГСа. Другая жительница Малаховки задала вопрос о возможном строительстве дороги от станции «Красково» по направлению к МФЦ.

«Мои помощники по всем вопросам подготовят запросы в соответствующие инстанции», - заключил Жук.