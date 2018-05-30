РИАМО - 30 мая. В Москве шесть человек, из них двое детей, пострадали в результате сильного ветра, они обратились за помощью к врачам, сообщил РИАМО в среду руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

«Из-за сильного ветра в Москве за медицинской помощью обратились шесть человек, среди них двое детей. Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения города Москвы», - сказал Хрипун.

Он добавил, что проводится необходимая диагностика и уточнение состояния пострадавших, при этом жизни обратившихся ничего не угрожает. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме.

Ранее МЧС объявило на среду экстренное предупреждение в Москве из‑за порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, до 22 часов местами в городе ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.