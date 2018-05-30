РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В среду сотрудники ГИБДД Подольска в ходе рейда «Детское кресло» выявили четырех нарушителей правил перевозки детей, им грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску в среду, 30 мая, провел оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда сотрудники ОГИБДД выявили четырех водителей, нарушивших правила перевозки детей», – говорится в сообщении.

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), дети до 12 лет могут ездить на переднем сидении автомобиля только в специальном автокресле, соответствующем весу и росту ребенка. За несоблюдение водителями ПДД по перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.