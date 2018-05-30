РИАМО - 30 мая. В Московском областном суде 1 августа начнется оглашение приговора членам «банды GTA», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Оглашение приговора в отношении «банды GTA» начнется 1 августа в 11:00», - сказал собеседник агентства.

Ранее обвинение попросило приговорить почти всех членов банды к пожизненному заключению и общему штрафу в размере более 3 миллионов рублей.

В Мособлсуде 1 августа проходило заседание по делу в отношении девяти членов «банды GTA». После заседания пятеро подсудимых напали в лифте на конвойных и завладели их оружием. Взяв конвойных в заложники, арестанты вышли в зал на третьем этаже, где им преградили путь сотрудники Росгвардии. Завязалась перестрелка, в ходе которой троих нападавших ликвидировали на месте, двое были ранены.

В результате нападения двое сотрудников конвоя получили различные телесные повреждения и были госпитализированы, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение в плечо.

В марте 2012 года Ибайдулло Субханов создал на территории Московской области вооруженную банду. Банда совершила 16 нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей, были убиты 17 человек и двое ранены. Были преступления без жертв, когда обвиняемые избивали и грабили потерпевших. В ноябре 2014 года сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение Субханова, который в ходе операции был ликвидирован. Также были задержаны и арестованы девять членов банды.