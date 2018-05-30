РИАМО - 30 мая. Прокуратура подмосковного Лыткарина выявила два интернет-ресурса, на которых предлагалось приобрести наркотические средства и курительные смеси, информацию признали запрещенной к распространению на территории России, сообщается на сайте Прокуратуры Московской области.

«В целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокурор города Лыткарино обратился в суд с заявлением о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решениями Лыткаринского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены», - говорится в сообщении.

После вступления в законную силу судебные решения будут направлены для исполнения в Роскомнадзор.

Также прокуратура города Лыткарина организовала процессуальные проверки, которые проводит межмуниципальное управление МВД России «Люберецкое». Ход процессуальных проверок находится на контроле прокуратуры.